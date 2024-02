Tàrrega posa en marxa el pressupost participatiu

Els veïns de Tàrrega podran presentar a partir de dilluns els seus projectes per a la tercera edició dels pressupostos participatius que impulsa l’ajuntament. Aquest any, les propostes podran presentar-se online, a través del web participa.tarrega.cat, i de forma presencial a les bústies instal·lades al consistori, la biblioteca Germanes Güell, el Centre d’Entitats, l’Oficina d’Acció Social i Habitatge, el Casal Cívic i el Complex Piscines Tàrrega. El regidor de Participació, Miquel Nadal, va destacar l’aposta per poder arribar a més ciutadania i va avançar que repartiran entre els habitatges de la ciutat un fullet informatiu que inclou també un bitllet per presentar propostes. Nadal va animar la ciutadania a “implicar-se en la presa de decisions”. L’ajuntament destina 100.000 euros a aquesta iniciativa.