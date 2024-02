Tres empreses de Barcelona ampliaran instal·lacions a Sant Guim Freixenet d’aquí a un any

Tres empreses de l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona ampliaran les seues instal·lacions al polígon La Vaqueria de Sant Guim de Freixenet en el termini d’un any i crearan uns 39 llocs de treball. L’alcalde de Sant Guim, Francesc Lluch, va explicar que l’obertura per trams del quart cinturó, la carretera B-40, que enllaça els dos extrems de l’AP-7 fins a una zona pròxima a Martorell, comporta que molts empresaris optin per traslladar les seues instal· lacions a les zones de Lleida connectades amb l’autovia A- 2 i l’Eix Transversal (C-25, de Lleida a Girona): “Estem només a quaranta minuts de Martorell”, va dir l’edil, que va afegir que “els polígons de Barcelona estan molt saturats i l’habitatge és car.”

La població creix un 20%

L’alcalde va destacar que en els últims sis anys Sant Guim ha experimentat el creixement de població més gran de la seua història, fins a un 20 per cent, i ha passat de 1.039 a 1.259 veïns. A aquesta situació privilegiada com a enclavament industrial s’afegeix l’adquisició de cases a tota la Segarra per part de veïns de l’entorn de Barcelona que poden teletreballar des d’un entorn més assequible i més amable a nivell paisatgístic i convivencial que Barcelona.

En el cas de Sant Guim, tres empreses han adquirit 3 solars: un de 6.000 metres quadrats i dos de 9.000 metres quadrats per aixecar en el termini d’un any tres naus industrials. Les empreses són Marta Pack, establerta a Esparreguera i dedicada als complements d’empaquetament de rebosteria i pastisseria, que projecta una inversió d’un milió d’euros i la creació de 15 llocs de treball.

La segona és Cadepa de Barcelona, dedicada a l’embalatge de productes, que projecta en la primera fase la creació de 20 llocs de treball i una inversió d’1,5 milions d’euros. Finalment, l’empresa Ventas Internacionales SA (VISA) de Rubí, dedicada a la importació i comercialització de productes per a la construcció, filtració, tèxtils de PVC i aïllaments, que projecta una inversió inicial d’1,5 milions d’euros i la creació de 4 llocs de treball.