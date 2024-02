Garrafes mentre busquen l'origen del nonilfenol en aigua de 5 pobles

Els veïns dels pobles d’Alins, Rialp, Massalcoreig, Peramea i Sorpe van rebre ahir garrafes i botelles d’aigua per beure i cuinar mentre no poden consumir la de l’aixeta, després de les anàlisis que han detectat aquesta setmana la presència de nonilfenol, un compost químic utilitzat en la fabricació de detergents industrials. De forma paral·lela, els serveis de Salut Pública de la Diputació van dur a terme noves anàlisis del subministrament i s’esperen resultats a mitjans de la setmana que ve.

Aquestes noves proves hauran de corroborar si persisteix el nonilfenol en el subministrament d’aigua i, potser posar llum sobre la procedència, una cosa que continua sent una incògnita. Les anàlisis que ho van detectar corresponen a mostres que es van prendre a la sortida dels dipòsits municipals fa un mes i són les primeres que s’han fet per poder detectar aquesta substància. Això es deu que la normativa de la Generalitat no exigia fer-les fins l’any passat i encara són pocs els laboratoris que fan aquests exàmens, la qual cosa va dilatar el termini entre la primera presa de mostres i els resultats. Per a les noves anàlisis s’ha contractat un segon laboratori per agilitzar el procés.Davant les anàlisis que han revelat l’existència de nonilfenol a l’aigua de cinc pobles, aquelles que s’han dut a terme en una trentena de localitats no l’han detectat. Les hipòtesis sobre la procedència van des de l’ús de detergents que s’usen per netejar alguns dipòsits municipals fins que els recipients en els quals es van guardar les mostres tinguessin restes d’aquest compost químic.