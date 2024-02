La nevada deixa fins a 75 cm i tanca la Bonaigua unes hores

Les nevades dels dos últims dies han deixat fins a 75 centímetres a Baqueira-Beret i ahir van obligar a tancar el port de la Bonaigua (C-28) durant unes hores davant del risc per allaus. A última hora ja no eren necessàries cadenes per circular-hi. Les últimes precipitacions han augmentat les reserves de neu a les capçaleres dels rius de Lleida. També han animat l’esquí nòrdic i Tavascan, Lles i Aransa treballaven ahir per obrir un circuit de fons.