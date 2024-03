Jaume Josa Pons: «Cal reduir ja la petjada de carboni»

Jaume Josa Pons, veí de Bellcaire i doctor en Ciències Químiques, acaba de publicar ¿Fósil? No, gracias. Ha treballat en R+D en empreses dels EUA, Alemanya i a Barcelona. Ara està jubilat però presideix el consell rector de la cooperativa Som Energia. Al llibre incideix en les estratègies de la indústria dels combustibles fòssils per perpetuar el seu negoci malgrat les conseqüències per al planeta.

Què el porta a escriure aquest llibre?

El llibre naix d’un emprenyament. Veient que ens estan fent perdre el temps en ximpleries mentre que l’important per lluitar contra el canvi climàtic, que és la reducció de la crema de combustibles fòssils, no s’està portant a terme. Tampoc a Occident.

Quines són aquestes “ximpleries” en les quals ens perdem?

En el mite de les vaques contaminants pel metà, per exemple. La contribució d’aquest metà al canvi climàtic és ridícula, mentre predomina el gran negoci de les petrolieres i la indústria automobilística com a còmplice necessari, ja que contribueixen a la perpetuació d’un sistema insostenible.

Què hi podem fer cada un?

Mesurar quant CO2 estem emetent i traçar un pla per reduir la petjada de carboni en un termini màxim de deu anys. És imprescindible posar el diòxid de carboni en el punt de mira de cada un. Cada família, administració, a nivell individual, tots hi podem aportar. Optar per vehicles elèctrics, contractar llum amb comercialitzadores d’electricitat de fonts renovables..

Què espera amb la publicació d’aquest llibre?

Que ajudi a reflexionar, aconseguir una crida a l’acció perquè arribem tard. Hem d’estar disposats a prendre mesures per protegir el futur del planeta, sense dilacions. I difondre el missatge en la societat.

Continuarà desmuntant mites?

Ho intentaré. És important no distreure’ns per seguir amb la protecció del clima.