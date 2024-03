Mollerussa impulsa una comunitat energètica, la quarta de la comarca

L’Ajuntament de Mollerussa, l’associació empresarial Agrupem, l’Ateneu Popular Plana d’Urgell i un grup motor ciutadà (format per 15 persones) van firmar ahir un conveni de col·laboració per crear una comunitat energètica, la quarta que es dona a conèixer al Pla d’Urgell.

L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que l’objectiu és establir un espai “per consensuar les estratègies de transició energètica”. Narcís Romà, president de l’Ateneu Popular Plana d’Urgell, va indicar que aquest és un “projecte més transversal” que inclou actuacions més enllà d’instal·lar panells solars i vendre electricitat.

L’entitat preveu arrancar l’activitat amb projectes com l’autoconsum compartit d’energia fotovoltaica i també impulsaran iniciatives com els vehicles elèctrics compartits. Teresa Grañó, del grup motor ciutadà, va afirmar que la cooperativa està oberta als municipis pròxims a Mollerussa. Per la seua part, Mirna Pedrós, d’Agrupem, va assenyalar que “invertir en eficiència i generació d’energia representa rebaixar el cost de la factura energètica” i “s’ha d’apostar per la sostenibilitat i la reducció de les emissions de diòxid de carboni de les empreses”.

D’altra banda, el regidor de Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé, va apuntar que la comunitat energètica permetrà “crear sinergies per posar en marxa noves estacions de càrrega” per a cotxes i “apostar pel vehicle elèctric compartit”.

Altres iniciatives municipals

A més, el regidor va avançar que aquest any desplegaran actuacions com el canvi de l’enllumenat de les instal·lacions esportives i impulsaran una prova pilot per crear un carril bici entre la rotonda del Tractor (a l’encreuament del carrer Domènec Cardenal i l’avinguda del Canal) i l’entrada al Camp d’Esports.

Es tracta de la quarta iniciativa d’aquest tipus a la comarca, després de les del Palau d’Anglesola, Ivars d’Urgell i Barbens.