L’ajuntament de Naut Aran destina un milió d’euros a l’elaboració del projecte del futur centre cívic de Salardú, que inclourà una trentena de pisos tutelats i equipaments com un centre de dia, una piscina coberta, un gimnàs i una biblioteca. Ha obert un concurs per redactar-lo el termini del qual va acabar ahir i ha despertat l’interès de nombrosos professionals, per la qual cosa el consistori espera una alta participació. L’adjudicatari s’haurà també de fer càrrec després de la direcció de l’obra, l’import de la qual s’estima en més d’onze milions d’euros.

Les dimensions del complex i el seu emplaçament estan determinades per la normativa urbanística municipal, mentre que l’ajuntament ha definit els seus usos després de recollir propostes dels veïns. Les propostes a concurs s’hauran d’ajustar a aquestes consideracions prèvies. Una vegada disposi del projecte, i davant l’elevada inversió que requerirà la construcció del futur centre cívic, el consistori de Naut Aran té intenció d’executar les obres en diferents etapes, en funció de la disponibilitat pressupostària de cada any, segons va explicar ahir l’alcalde, César Ruiz-Canela (Convergència Aranesa).