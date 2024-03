La Fira del Trumfo de Solsona, marcada per la sequera

Solsona va acollir ahir la Fira de Trumfo i la Tòfona que arriba a la vintena edició. La celebració també va ser escenari de la Festa del Vi i va reunir nombrós públic a la plaça del Camp. Fonts del consell van incidir en la falta de producte aquest any a causa de la sequera. No obstant, el certamen va congregar una desena de productors. Membres de la Revolta Pagesa del Solsonès van aprofitar per penjar cartells i denunciar les polítiques de la Generalitat sobre la gestió de l’aigua.

Val a recordar que sis municipis del Solsonès es troben dins de les conques internes i, per tant, sotmesos a l’emergència que ha generat queixes dels ramaders.