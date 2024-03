El canal d'Aragó i Catalunya comença la campanya de reg amb prorratejos i demanda lliure

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El canal d'Aragó i Catalunya comença aquest dilluns la campanya de reg amb prorratejos i demanda lliure. El president dels regants, José Luis Pérez, ha explicat que si bé la situació dels embassaments de Barasona i Sant Salvador és "generosa" completament plens, en el cas de la conca de la Noguera Ribagorçana està "sota mínims", com l'any passat. Per això, ara al principi, tots els regants s'abastaran dels dos primers embassaments. Pocs pagesos han demanat aigua per regar ja que durant els darrers dies ha plogut. Segons Pérez, les demandes que es faran ara seran per omplir basses i també per tenir aigua per si cal fer servir els sistemes anti gelada en cas de caiguda dels termòmetres en zones fructícoles on ja hi ha floració.

Segons el president de la comunitat de regants, José Luis Pérez, les darreres pluges i nevades al Pirineu han donat "esperança" per tenir una reserva de neu quan comenci el desgel, ja que fins ara, pràcticament no n'hi ha via. Això no obstant, ha remarcat que començar ara la campanya a demanda lliure és un "miratge" que desgraciadament durarà poc ja que no hi ha reserves suficients a tota l'àrea regable.

En aquest sentit, l'objectiu és poder oferir als regants una campanya completa, fins al 30 de setembre però segons Pérez, per aconseguir-ho caldrà aplicar prorratejos. "Si hi ha aigua abundant n'hi haurà per tots i si és escassa ho serà per tots", ha dit el president dels regants.

La zona regable del canal d'Aragó i Catalunya està situada entre la província d'Osca i la demarcació de Lleida. Inclou 132 comunitats de regants amb una concessió de 104.850 hectàrees. En poden regar 11.088 explotacions agràries i també ramaderes però de l'aigua també se'n beneficien 115 usos industrials, 132 establiments de serveis, i 212.000 habitants. Aquest és el canal més primerenc a començar la campanya de reg a Catalunya. En les properes setmanes està previst que comenci la campanya al canal d'Urgell, també marcada per la sequera i les restriccions.