Mequinensa desembassa i augmenten les reserves als pantans de Lleida

La neu va tancar el port de la Bonaigua per risc d’allaus i va ser obligatori l’ús de cadenes per la C-28 a Aran i el Sobirà. Els Bombers de la Generalitat van fer ahir sis serveis relacionats amb les nevades i una desena pel vent. Dels primers, per exemple, ahir a la matinada van rescatar un conductor que va quedar atrapat a la carretera N-260 al seu pas per Soriguera. El van portar fins a Espot. Altres conductors també van quedar encallats amb els vehicles.

Pel que fa al vent, les intervencions van ser per revisar façanes i retirar arbres caiguts i elements que perillaven de caure a la via pública. A la ciutat de Lleida, per exemple, es van assolir ratxes de fins a 72 quilòmetres per hora. Precisament, a la capital del Segrià és on hi va haver l’incident més gran quan un arbre va caure a sobre d’un cotxe a la intersecció entre Ferran el Catòlic i Pius XII. També van revisar un arbre de grans dimensions al Turó de la Seu Vella o van retirar unes plaques a la Bordeta. A Tàrrega van acordonar un mur davant del risc de caiguda.Un despreniment va provocar el descarrilament d’un tren a Vacarisses, la qual cosa va afectar la línia R-12 de Lleida a Manresa. Segons Renfe, no es van contractar busos, ja que es podia circular per la via única. Els operaris preveuen reparar avui l’avaria.

L’avinguda de l’Ebre va obligar a obrir comportes al pantà de Mequinensa ja que l’Ebre ha arribat a portar més de 2.000 metres cúbics per segon arran de les intenses pluges a la seua capçalera. Aigües avall de Flix el cabal es va estabilitzar en 900 m2/s.

Les pluges i les intenses nevades d’aquest cap de setmana que han afectat gran part de Catalunya i han deixat entre 20 i més de 50 litres per metre quadrat al Pirineu també milloraran les reserves dels embassaments. Així, ahir els pantans de Rialb i Oliana, a la conca del Segre, que proveeixen el Canal d’Urgell i al Segarra-Garrigues, sumaven prop de 170 hm³. El riu a Oliana portava gairebé 10 metres cúbics per segon. Santa Anna, a la Noguera Ribagorçana, està al 70% de la seua capacitat i Talarn, a la Pallaresa, a més del 50%. D’altra banda, als cims de les comarques de muntanya ja hi ha més d’un metre de neu acumulada que garanteix reserves si el desglaç és gradual i no hi ha altes temperatures. Les precipitacions també han estat un alleujament per a les conques internes ja que han estat importants a la Catalunya central, Girona i també alguns punts de Barcelona. No obstant, és necessari que plogui molt més, encara que s’esperen més pluges aquesta setmana.