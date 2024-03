Nevades a 600 metres que obren pistes de fons, atrapen cotxes i el vent tira arbres

La neu i el vent van ser els protagonistes de la jornada d’ahir. Les nevades van arribar als 600 metres i en alguns punts van deixar fins a 50 centímetres de neu nova i van atrapar alguns vehicles a la xarxa viària.

Pel que fa al vent, va arribar a superar els 104 quilòmetres per hora al Pirineu i els 70 al pla, la qual cosa va provocar la caiguda d’arbres. La neu va blanquejar alguns municipis de les Garrigues com ara el Vilosell i la Pobla de Cérvoles o Talavera a la Segarra, i també ho va fer al Montsec.Els més de 25 centímetres que van caure a l’Alt Urgell i el Solsonès van permetre ahir obrir totes les pistes d’esquí nòrdic, que no han pogut fer-ho des de principi de la temporada, i és possible que allarguin la campanya, ja que tots els complexos van marcar circuits per a la pràctica de l’esquí de fons. També va ser un respir per a Port del Comte i totes tenen garantits bons gruixos fins a final de la temporada, l’1 d’abril. El fort vent va obligar a tancar parcialment els complexos d’alpí a cotes altes ja que a Boí Taüll van arribar a registrar ratxes de fins a 104 quilòmetres per hora. Tanmateix, això no va desanimar els esquiadors. Les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a Lleida van acollir gairebé 9.000 aficionats a l’esport blanc aquest cap de setmana.