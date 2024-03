Tallen la lona d’un camió i roben material d’oficina a Vila-sana

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori a un transportista que es va produir a primera hora del matí d’ahir en una estació de servei de l’autovia A-2 al seu pas per Vila-sana. Concretament, els lladres van robar 15 caixes amb material d’oficina d’un camió amb el mètode conegut com teloner, que consisteix a esquerdar les lones dels remolcs per robar la càrrega quan estan estacionats en àrees de serveis, amb la peculiaritat que la mercaderia era traslladada amb furgonetes que també havien estat robades, com seria en aquest cas. Pel que sembla, els lladres haurien utilitzat un furgoneta que havien robat durant la matinada a la ciutat de Lleida. Els Mossos investigaven si hi havia algun altre transportista afectat pel robatori. En tot cas, creuen que es tracta d’una banda especialitzada en aquest tipus de sostraccions. El robatori es va produir quan encara no s’havia fet de dia.

En els últims anys se n’han produït diversos casos a Ponent. Així, per exemple, els Mossos van detenir el 2020 un home acusat de robar 144 robots de neteja, coneguts com Roomba i valorats en 40.000 euros, d’un camió estacionat en una àrea de servei de l’autovia A-2 a Sidamon. D’altra banda, la policia catalana continuava investigant el robatori que es va produir dilluns a la matinada en dos naus del polígon industrial de Torrefarrera, d’on van sostreure dos furgonetes d’una empresa de paqueteria i material de perfumeria i cosmètica d’un altre magatzem després de fer un butró (vegeu SEGRE d’ahir). S’investiga si aquest cas i el de Vila-sana podrien estar relacionats.