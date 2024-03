Visites guiades al mar rosa

Aitona va començar ahir les visites guiades al seu mar rosa, amb mig centenar de visitants que van arribar de Girona i de la Costa Brava, mentre que més de 150 ho van fer de Barcelona i voltants. Van recórrer rutes per admirar la floració dels fruiters, amb diverses parades per fer fotos i disfrutar de la màgia dels colors dels camps de fruiters, segons van explicar fonts municipals. Aquesta activitat turística està a càrrec de més de cinquanta persones, entre les quals voluntaris i guies.

Els visitants també van poder gaudir dels sabors que ofereix el municipi, ja que al pavelló poliesportiu es van instal·lar una vintena de parades de productors locals que van vendre oli, formatges, melmelades i productes d’artesania, entre altres articles. Des del punt d’informació van donar indicacions als turistes perquè poguessin arribar als espais més importants del municipi, alguns relacionats amb el turisme religiós com per exemple els espais relacionats amb Santa Teresa Jornet, la cova i la casa natal del Pare Palau, el nucli antic de la població amb l’ermita de Sant Joan de Carratalà. Molts es van interessar per la degustació de vermuts o el maridatge de productes amb els vins de Raimat, que per primera vegada col·labora amb el projecte Fruiturisme.La població espera l’arribada massiva de visitants aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració del Festival Cruïlla Baix Segre (vegeu la pàgina 15) i dels pròxims, quan la floració estigui més desenvolupada. L’any passat es van comptabilitzar unes 27.000 persones, encara que són només les que es van comptar en les visites guiades i la xifra no inclou les rutes que molts van recórrer pel seu compte. El cap de setmana passat ja van acudir-hi alguns, entre els quals visitants xinesos, i també s’esperen turoperadors japonès, coreans i també de Califòrnia.L’èxit de la floració s’ha popularitzat a les xarxes socials per les fotos que publiquen veïns i visitants. Això ha provocat que molts dies no hi hagi suficient oferta de restauració per a tots els que acudeixen a admirar-la. Per aquesta raó, aquest any hi haurà food trucks per complementar l’oferta gastronòmica. Una altra de les iniciatives que es mantenen, si el temps ho permet, són els viatges en globus per veure el mar rosa des de l’aire. Com a novetat, a més de passar la nit en iglús transparents (vegeu el desglossament) es podran comprar arbres fruiters per plantar-los en jardins o horts.No obstant, l’objectiu de l’ajuntament és desestacionalitzar l’experiència per aconseguir visitants que puguin experimentar tot el cicle de l’arbre fruiter, no només la floració a la primavera sinó també la recol·lecció a l’estiu i la preparació i poda a l’hivern i la tardor. Segons l’alcaldessa, Rosa Pujol, aquesta iniciativa genera uns 400.000 euros al municipi. D’altra banda, 16 municipis del Segrià organitzen més de cent activitats relacionades amb la floració dels fruiters, en el marc de la campanya Segrià, terra de floració del consell. Algunes van començar el cap de setmana passat. Seròs va haver de traslladar la sessió de ioga organitzada per a diumenge passat al monestir d’Avinganya pel vent.

Set municipis del Segrià acolliran dissabte una inèdita experiència musical que posarà banda sonora a la floració dels camps de fruiters al costat del curs del Segre. La primera edició del festival Cruïlla Baix Segre unirà el paisatge i la gastronomia amb la música a través d’una programació de dotze hores de concerts des de poc abans del migdia i fins a primera hora de la nit. A més del gran concert de clausura de l’esdeveniment al camp de futbol d’Aitona, amb Stay Homas i Albert Pla acompanyat de The Surprise Band, les localitats d’Alcarràs, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre acolliran també actuacions d’artistes i grups d’alta qualitat amb el segell Cruïlla.

El Cruïlla Baix Segre: Festa de la Floració acollirà d’aquesta manera grans noms del panorama català com la pianista i compositora Clara Peya, els lleidatans Renaldo & Clara, Joan Garriga & el Mariatxi Galàctic, Delafé, David Carabén (la veu i cara visible de Mishima), La Mercabanda, la mallorquina Júlia Colom i el jove trio pop lleidatà Selva Nua, que es repartiran per espais emblemàtics del Baix Segre (vegeu el desglossament). A més, a Alcarràs s’habilitarà una zona on poder recuperar forces i gaudir de la gastronomia local, l’Espai Village, on el públic podrà disfrutar també d’una programació de DJ al llarg de tota la jornada.

Cal destacar que ahir ja es va posar el cartell d’entrades esgotades en quatre dels concerts: el del duo Delafé, format per la parella Oscar d’Aniello i Andrea Mir, al Casal de Massalcoreig; el de la transgressora Clara Peya, a l’Espai Gourmet d’Aitona; el de Joan Garriga, fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, a la Granja d’Escarp; i el dels lleidatans Renaldo & Clara, presentant el seu nou disc, La boca aigua, a Torres de Segre. L’organització del festival va informar que està preparant espais alternatius en cas de pluja.

Sense places per passar la nit sota les estrelles als camps florits

L’experiència de passar una nit sota les estrelles, dins de tendes transparents al mig dels camps florits, ha esgotat les places disponibles. Es farà a mitjans de la setmana que ve, possiblement dijous, i canviarà la ubicació per poder oferir una diversitat de colors. Es tracta d’una “experiència prèmium” amb un preu de 55 euros la nit per persona. La benvinguda es farà amb una copa de cava dels cellers Raimat i una degustació de productes locals. Les places són limitades, ja que només es compta amb dos tendes de dos places. Així, Aitona ha escollit aquest any l’eslògan Aitona, la màgia del rosa i és el que es vol transmetre les persones que arriben a la localitat.