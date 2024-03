Cotxes de difunts contra alcohol i drogues al volant

Dos cotxes de difunts amb la inscripció Dalt del cotxe, 0,0 recorreran diferents punts de Catalunya per conscienciar sobre el perill de consumir alcohol i drogues al volant. Així ho va anunciar ahir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que va advertir que més d’un 30% dels accidents són provocats per un conductor que ha begut o ha consumit drogues o psicofàrmacs. La campanya, impulsada pel Servei Català de Trànsit, posa el focus en l’“ús quotidià i normalitzat” d’aquestes substàncies. Elena va assenyalar que quatre de cada deu conductors morts havien consumit alcohol o substàncies, i que de mitjana en aquests sinistres, la taxa d’alcoholèmia en els homes se situa en 0,66 i la de les dones, en 0,62, xifres més de dos vegades superiors a les permeses per llei. Per això, va admetre que “no s’ha de deixar de conscienciar sobre l’emergència en aquest àmbit”.

A més dels dos cotxes de difunts que passejaran per les carreteres catalanes durant un mes, el Govern i Trànsit també van presentar tres anuncis. “La campanya no és neutra, és dura i impactant i ens ha de fer pensar en aquesta realitat”, va afegir el conseller. També es farà difusió als mitjans i a través de les xarxes socials. L’objectiu és transmetre que l’única taxa segura és “no consumir alcohol”.En els darrers set anys, els conductors imputats pels Mossos d’Esquadra a les carreteres lleidatanes per consum d’alcohol o drogues s’han disparat un 70%. Com ja va publicar aquest diari, l’any passat es van instruir 548 denúncies a conductors ebris o drogats davant les 322 del 2016. Així mateix, el 2023 les denúncies penals per consum de drogues es van quadruplicar a les comarques de Ponent amb 116, quan el 2022 havien estat 25. En tot l’any passat, van acabar davant del jutge 1.229 conductors per delictes de trànsit.