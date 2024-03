detail.info.publicated acn / Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 151a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa comptarà amb prop de 250 expositors, una xifra lleugerament inferior a l'any passat (253). El certamen es presenta un any més com a principal aparador de maquinària agrícola i les últimes novetats adreçades al camp i per això s'espera que sigui un "punt de trobada" del sector, segons el president de l'ens i alcalde de la ciutat, Marc Solsona. Un any més també se celebra el Saló de l'Automòbil que arriba a la 43a edició i comptarà amb 24 concessionaris. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, serà l'encarregada d'inaugurar la fira dissabte al matí mentre que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, farà la cloenda dimarts, dia de Sant Josep, a la tarda.

Els expositors estaran repartits entre els pavellons firals, on n'hi haurà un centenar, el recinte exterior, amb una norantena, el Saló de l'Automòbil a les piscines municipals i el parc municipal, amb 24 firmes, i la zona dedicada a l'alimentació amb prop d'una vintena de parades, a l'entorn de l'avinguda del Canal, davant dels pavellons. La Fira de Sant Josep consolida aquest 2024 la remodelació del recinte exterior que va estrenar l'any passat amb motiu del 150è aniversari. Es tracta d'una gran esplanada darrera els pavellons firals on s'hi ubiquen la majoria d'expositors de maquinària agrícola i especialment, els concessionaris de tractor, que enguany tornaran a ser 11 amb totes les principals marques.

En total la Fira de Sant Josep tindrà 20.671 metres quadrats d'exposició, una xifra que s'aproxima molt a la de l'any passat, que va ser de 21.000 metres quadrats. A més, l'organització firal ha incrementat l'oferta d'aparcament amb una esplanada de 28.000 metres quadrats entre la ronda Nord i la carretera de Torregrossa.

A banda de la inauguració i clausura que aniran a càrrec de la consellera Meritxell Serret i el conseller David Mascort, respectivament, la Fira de Sant Josep també comptarà amb la visita del director general d'Estratègia Industrial i de la PIME del Ministeri d'Indústria i Turisme, Jordi García, que serà l'encarregat d'inaugurar el Saló de l'Automòbil diumenge. Dilluns 18 de març se celebrarà el Dia de la Comarca que comptarà amb la visita de la presidenta del Parlament, Anna Erra. El mateix dia al vespre es farà l'entrega dels Premis de Maquinària Agrícola, Ramaderia i Instal·lacions Agroindustrials als quals s'han presentat 13 màquines de 10 expositors diferents.

D'altra banda, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacat que l'estand de l'Ajuntament estrenarà el "simulacre" per fer una votació ciutadana en relació al concurs d'idees per remodelar el Parc Municipal. Solsona ha assegurat que encaren la 151a edició de la Fira de Sant Josep amb "bona salut" i l'objectiu de ser un any més el punt de trobada del sector per poder parlar i debatre sobre les principals inquietuds del moment com poden ser la sequera o les problemàtiques que en les darreres setmanes han protagonitzat les múltiples mobilitzacions de la pagesia arreu del país.