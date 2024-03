Govern i Estat signen la millora de l'Eix Pirinenc amb 260 milions d'euros en nou anys

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori de la Generalitat ha acordat amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible el conveni que concreta les actuacions recollides en el protocol d’encomanes de gestió, formalitzat el juliol passat, pel que fa a la millora de la funcionalitat, seguretat i accessibilitat de l’N-260 (Eix Pirinenc). L’acord aportarà a la Generalitat un total de 260 milions d'euros, transferits en el decurs de nou anys, fins el 2033, essent d’un milió d’euros la dotació d’aquest 2024. La inversió global va destinada a treballs de rehabilitació i manteniment de la via i a actuacions de condicionament d’aquest eix viari, treballs que decidirà la Generalitat.

L’acord per al conveni de l’N-260, que ara inicia la seua tramitació, inclou la constitució d’una comissió de seguiment per coordinar i controlar l’execució òptima dels treballs a l’eix viari, una disposició que no estava recollida en el protocol del mes de juliol.