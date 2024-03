El futur parc de bombers de Seròs, un model a Catalunya

Imatge de com serà el nou parc. - INTERIOR

La Generalitat ha publicat la licitació per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes i la posterior execució de les obres de construcció del nou parc de Bombers de Seròs. Fonts d’Interior van explicar a aquest diari que es pretén que els futurs parcs de Seròs i Gelida serveixin de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya. La previsió és que el de Seròs pugui entrar en funcionament el primer trimestre de l’any 2025.

La nova construcció estarà situada al carrer Indústria i tindrà una superfície útil de 832 metres quadrats. El pressupost estimat per a la construcció del nou equipament ascendeix a 1,78 milions d’euros. Donarà cabuda a 31 efectius, amb la previsió de vestidors i serveis per a vint-i-cinc homes i sis dones, i tres cotxes de servei logotipats. El nou parc comptarà amb una zona de dependències formada pel vestíbul d’entrada, sala de control, espais per a documentació operativa, cuina, gimnàs i serveis. També tindrà una zona de vehicles.