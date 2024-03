Els regs d'Anglesola i Belianes se sumen al Segarra-Garrigues

Les comunitats de regants de Farrugats d’Anglesola i la Mina de Belianes van donar llum verda en les respectives assemblees a adherir-se al canal Segarra-Garrigues. Ho van fer divendres a Cal Gassol d’Anglesola, amb 106 vots a favor, 4 en contra i 8 en blanc, i a la fonoteca Daniel Gilabert de Belianes, on es va aprovar per unanimitat. De fet, era l’única possibilitat que tenen aquestes comunitats, que fins ara s’han proveït del Canal d’Urgell, per continuar regant.

Al ser regadius històrics i afectats per una zona d’especial protecció d’aus (zepa), està previst redactar un protocol de reg amb la Generalitat. Ara per ara seguiran regant a manta fins que s’instal·lin nous hidrants, una actuació que es preveu en el protocol per modernitzar el reg com ho està el Segarra-Garrigues. Per poder continuar regant tant a Anglesola com a Belianes, eren necessàries almenys un 60 per cent de les adhesions.El desembre passat, l’assemblea del Segarra-Garrigues va donar llum verda a l’adhesió d’aquestes dos comunitats, que sumen unes 1.100 hectàrees. Tenien una concessió d’aigua del Canal Urgell a precari, condicionada que passessin al Segarra-Garrigues quan estigués preparat per incorporar-les. La sequera n’ha accelerat l’adhesió i, a l’espera de modernitzar el reg, estudien per salvar la temporada que aquestes dos comunitats rebin aigua de la dotació del Segarra-Garrigues.

El Canal d’Urgell espera que el Govern pagui les pèrdues del cereal

■ El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va afirmar ahir que la Generalitat garanteix que pagarà en les properes setmanes els ajuts als cerealistes per no poder regar l’any passat. Va contestar així al Manifest del Gran Urgell, que assegura haver reunit més de 50 reclamacions patrimonials contra el Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues. Ros va afirmar que encara no n’han rebut cap i que, en qualsevol cas, valoraran i contestaran les que hi hagi. El Manifest, per la seua part, va avançar que començaran a presentar-les la setmana que ve.