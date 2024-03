Sant Josep de Mollerussa anima les vendes de cotxes a Lleida amb molt bones perspectives

La Fira de Sant Josep va inaugurar ahir la 43 edició del Saló de l'Automòbil, en el qual participen 27 expositors en un recinte renovat i adaptat a les piscines municipals. Els expositors valoren positivament els resultats del certamen, que qualifiquen com una fira “verda” en la qual presentar les noves tecnologies i vehicles més eficients.

Mollerussa va inaugurar ahir la 43 edició del Saló de l’Automòbil en el marc de la 151 Fira de Sant Josep, que dona el tret de sortida a la campanya de venda de cotxes a la demarcació de Lleida amb molt bones perspectives. S’espera superar els 151 vehicles venuts de l’any passat i un impacte econòmic de 5,4 milions d’euros, només a Sant Josep. El saló va ser inaugurat ahir pel director general d’Estratègia Industrial i de la PIME del ministeri d’Indústria i Turisme, Jordi García Brustenga, que va destacar l’aposta dels expositors pels vehicles de nova generació, tant elèctrics com híbrids i de baixes emissions, que “permeten avançar en el procés de renovació en el qual es troba immers el sector”, va dir. “La Fira de Mollerussa ja s’ha convertit en un referent amb capacitat per captar les últimes tendències del sector.” El president de l’Associació d’Empreses d’Automoció a Lleida, Mario Pinilla, va afegir que les perspectives per a aquesta temporada són “molt bones” tenint en compte les vendes ja tancades en dos primers dies, que segons els concessionaris oscil·len entre cinc i quinze vehicles. Va posar en relleu l’aposta per la descarbonització de nous models elèctrics o híbrids, que converteixen el certamen en una fira “verda” que ajuda el sector.

L’alcalde de Mollerussa i president de la Fira, Marc Solsona, va destacar la renovació del recinte de les piscines per acollir el saló automobilístic, atenent les necessitats del sector, i va recordar que entre els tres certàmens automobilístics de la capital del Pla, Sant Josep, Autotractor i Autotardor, l’any passat es van vendre 349 cotxes i va suposar una inversió de més de nou milions d’euros. “Amb els inputs que ens arriben aquest any esperem superar la xifra màgica dels 10 milions d’euros entre les tres fires”, va concloure.