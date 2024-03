Així funcionen els dispositius que s’utilitzaran per captar i emmagatzemar aigua de la boira a Lleida

detail.info.publicated E. BAYONA / R. RAMÍREZ

Un projecte finançat per la UE ha permès desenvolupar i provar amb èxit tres dispositius diferents per captar l’aigua en suspensió de la boira i emmagatzemar-la per a usos que van des de regs fins consum humà. Han funcionat durant mesos a les Illes Canàries i els seus responsables han sol·licitat ja més fons comunitaris per dur a terme noves proves a les comarques lleidatanes.

El Centre de Recerca Ecològica i Alpicacions Forestals (CREAF) i la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) participen en aquest projecte, batejat com a Life Nieblas, juntament amb universitats i institucions canàries. Un dels seus responsables, l’ambientòleg lleidatà i investigador del CREAF Vicenç Carabassa, va explicar que han proposat també una prova a Àger, al complir les condicions de boira i vent que permeten un funcionament òptim dels captadors d’aigua. Esperen rebre resposta d’aquí a uns mesos.

El CREAF va afegir que la comarca de Les Garrigues és també un lloc apropiat per aplicar aquesta tecnologia, mentre que té un rendiment menor on la boira és estàtica, com per exemple el terme municipal de Lleida. Carabassa va apuntar que l’aigua obtinguda d’aquesta manera pot servir a les comarques lleidatanes per a regs de suport, entre altres aplicacions. La proves a les Canàries, els resultats de les quals es van donar a conèixer ahir a Manresa, van obtenir fins a 250 litres al mes per cada metre quadrat de captadors.