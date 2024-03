Fins a 21 milions per a un nou tram de Comiols

El departament de Territori preveu una inversió de 21 milions d’euros per a la reforma d’un tram de l’eix viari de Comiols, de sis quilòmetres entre la variant d’Artesa de Segre i el nucli de Vall-llebrera. Les actuacions contemplen eixamplar la calçada, millorar els encreuaments i suavitzar les corbes. L’obra permetrà tenir una carretera de nou metres d’ample i eixamplar el pont d’Alentorn, incorporant una vorera de 2,5 metres d’ample. Així ho va avançar la consellera de Territori, Ester Capella, durant una visita a Artesa de Segre en què va firmar el conveni de col·laboració amb el consistori per a la millora i cessió del tram urbà de la C-14 i de l’L-512. La Generalitat invertirà un total d’1,2 milions per pacificar el trànsit, habilitar zones d’aparcament, millorar el ferm, canviar la senyalització i una vegada acabada l’actuació, se cedirà a l’ajuntament del municipi.