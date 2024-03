Operació sortida amb accidents a Miralcamp, Alpicat i Aitona

Les carreteres de Lleida van registrar dijous diversos accidents que van coincidir amb l’operació sortida de Setmana Santa. El conductor d’un turisme va resultar ferit lleu en una sortida de via a Miralcamp. L’accident es va produir a les 9.48 hores. El cotxe va acabar a l’interior d’un camp de fruiters. Al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra i dotacions del SEM. Posteriorment, a les 13.48 hores, hi va haver una col·lisió entre un cotxe i una furgoneta a l’A-2 a Alpicat. També hi va haver un sinistre a l’AP-2 a Aitona (14.16 hores) que va provocar retencions. Així mateix, entre dimecres a la nit i dijous a la matinada hi va haver sengles ferits en sinistres en carrers de Cervera i Alpicat. Quant al dispositiu de trànsit de Setmana Santa, està format per 1.719 agents que fins dilluns duran a terme 1.540 controls de trànsit: 413 d’alcoholèmia i drogues; 251 per controlar que els usuaris portin el cinturó o casc; 213 per a motos; 302 contra les distraccions al volant; 233 de velocitat, i 110 per controlar els desplaçaments de camions.

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, va explicar que el 60% d’accidents succeeixen a la tarda i el 47% els divendres i els dissabtes, per la qual cosa va reiterar la importància de conduir “de forma segura i responsable”.