Accidents a l'interior de Tàrrega i el Pont de Suert

L’avinguda de Catalunya de Tàrrega va registrar dijous passat al migdia un aparatós accident després del xoc entre dos vehicles, uns dels quals va acabar encastat en un dels bancs de formigó de la via situat al costat de la terrassa d’un bar. Hi va haver un ferit lleu. D’altra banda, ahir al matí hi va haver un accident entre un camió i una furgoneta a la carretera N-260 al Pont de Suert. Va tenir lloc a les 8.11 hores i no es van registrar ferits.