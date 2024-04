Vinaixa tanca les fires de l'oli, que han venut més de 60.000 litres

Vinaixa va tancar ahir el cicle de les fires dedicades a l’oli a les Garrigues i el Segrià que va començar a finals del passat mes d’octubre a la Granadella. En total, localitats com Maials, Arbeca, Juncosa, Castelldans, Cervià, l’Espluga i Vinaixa han venut un total de més de 60.000 litres d’oli malgrat l’elevat preu que ha rondat els 50 euros la garrafa de 5 litres. A aquestes xifres cal afegir les de les Borges, que va celebrar el certamen de referència al gener i també va duplicar vendes. Vinaixa va complir ahir les previsions i va vendre en aquests tres dies de fira prop de 8.000 litres.

L’alcalde de la població, Josep Maria Tarragó, va remarcar que s’ha augmentat la xifra de visitants ja que durant el cap de setmana han passat per la localitat unes 4.500 persones, mil més de les previstes, per la qual cosa el 2025 es mantindrà l’actual format del certamen de tres dies en comptes d’un com es feia fa tres anys. El certamen també està dedicat a la pedra, ja que el municipi és un dels principals productors. Dissabte es va presentar una nova associació de mestres artesans (PACAT) vinculats a la construcció tradicional i ahir es va fer una ruta guiada per mostrar la transformació de la pedra, a més d’activitats sobre el treball manual de pedrera. Pel que respecta a les demostracions gastronòmiques s’ha comptat per tercer any consecutiu amb la participació de l’Aula Gastronòmica, en la qual s’han donat a conèixer productes locals. També es van dur a terme diversos tallers gastronòmics amb l’oli com a protagonista. Els visitants han pogut disfrutar de rutes turístiques per veure el centre històric, ambientades en llegendes medievals.La jornada de diumenge va començar a les 9.00 amb un esmorzar popular amb la col·laboració de la Cooperativa del Camp, al qual va seguir a les 11.00 una xarrada sobre la visió global del sector de la pedra i una ruta guiada per observar la seua transformació a càrrec de Josep Gabarra, de Pedres Magami. També va tenir lloc un dinar popular i a la tarda els actes es van tancar amb un sopar musical a l’àrea de food trucks. El director general de Comerç, Jordi Torrades, va clausurar el certamen.