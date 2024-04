Albiach: “Aragonès parla més ara del referèndum que durant el seu mandat”

La candidata de Comuns Sumar a les eleccions del 12-M, Jéssica Albiach, va afirmar ahir a Lleida que Pere Aragonès parla més del referèndum “ara que és candidat” que durant el seu mandat. Així ho va indicar en la presentació de la llista de Lleida, encapçalada per Elena Ferre. Albiach creu que ERC ha de decidir “si vol avançar o continuar amb el seu rumb erràtic” i va animar a la formació republicana a escollir entre polítiques d’esquerres i més autogovern o continuar amb una fórmula “que l’ha portat a acabar comprant l’agenda del PSC i a tenir un govern en minoria absoluta”. Va apostar per “reactivar la taula de diàleg” i aplicar la llei d’amnistia i va assegurar que si governen garantiran l’accés al metge en un màxim de 5 dies. Ferre va defensar que la candidatura de Lleida la formen “persones compromeses amb la llengua, la cultura, l’educació, la sanitat, l’ecologisme, l’habitatge, la terra i les oportunitats per a tothom”.