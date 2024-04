Disset llistes es disputaran els quinze diputats per Lleida en les eleccions al Parlament

Disset candidatures es disputaran els quinze diputats per Lleida en les eleccions al Parlament del 12 de maig. Ahir es va tancar el termini per presentar-les davant de la Junta Electoral i està previst que demà es publiquin de forma oficial. Junts, ERC, PSC, la CUP i Vox esperen revalidar els seus escons que van aconseguir a la província en els comicis del 2021, mentre que altres partits amb presència a la Cambra catalana aspiren a assolir representació lleidatana: PP, Cs i els comuns. A aquests se sumen vuit formacions extraparlamentàries.

Només Marta Vilalta (ERC) i Òscar Ordeig (PSC) repeteixen com a caps de llista a Lleida dels partits amb representació parlamentària. Els altres són nous: Jeaninne Abella (Junts), Bernat Lavaquiol (CUP), Rafael Villafranca (Vox), Montse Berenguer (PP), Isaac Caballero (Cs) i Elena Ferre (comuns).Entre les formacions extraparlamentàries, hi ha dos novetats destacades. Una és Aliança Catalana. La formació liderada per Sílvia Orriols governa l’ajuntament de Ripoll i va aconseguir al març l’alcaldia accidental de Ribera d’Ondara, arran d’una moció de censura que va desbancar el PSC. Ara per ara no ha donat a conèixer el seu cap de llista per Lleida.La segona novetat destacada és Alhora, el partit encapçalat per l’exconsellera Clara Ponsatí i Jordi Graupera que inclou figures públiques com l’actor Joel Joan (número 10 per Barcelona).

A Lleida té com a número u el fotògraf Jordi V. Pou, líder de Primàries a la capital del Segrià en els comicis municipals del 2019, i inclou l’historiador de l’art Albert Velasco. La resta són formacions sense representació a les institucions: Front Obrer; Per un Món Més Just; Partit Univers Català; Front Nacional de Catalunya; Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya; Pacma Partit Animalista; i Retallades Zero.Aquestes 17 candidatures per Lleida són menys que les vint que es van presentar al Parlament el 2021, si bé només 18 d’aquestes van acabar finalment proclamades: la resta eren formacions extraparlamentàries que no van complir requisits com reunir els avals necessaris.

Junts incorpora Impulsem a la llista i prioritzarà la industrialització

La cap de llista per Junts, Jeaninne Abella, va presidir la comitiva del partit que va presentar davant de la junta electoral la candidatura per al 12M per Lleida, que repetirà la coalició amb Impulsem i incorpora el seu president, l’alcalde de Juneda i president de les Garrigues, Antoni Villas, en el número 6 de la llista. El precedeixen en els llocs de sortida el periodista Ignasi Prat, els diputats Anna Feliu i Francesc Fàbrega i la psicòloga i regidora Rosa Jové.Abella va destacar com a prioritat del partit de Puigdemont la industrialització de Lleida i com a projecte estrella l’impuls del polígon de Torreblanca-Quatre Pilans, al qual “no s’estan destinant tots els esforços”. Va remarcar la necessitat de consolidar la competitivitat del sector a Lleida per la seua proximitat amb la Franja. Per al Pirineu, la candidata, que és diputada i alcaldessa d’Isona i Conca Dellà, va prioritzar que “sigui accessible” i va posar com a exemple l’eix de Comiols, que va considerar paralitzat. “Quan sortim del Govern estava preparat per anunciar-se la licitació de la segona fase al cap d’una setmana” i no ha estat així. També va destacar la fibra òptica “i generar oportunitats”. L’exconsellera Violant Cervera tanca la llista. Junts té ara 5 diputats per Lleida.