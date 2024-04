El Conselh d'Aran es queixa de l'emissió del 'Sense ficció' de TV3 sobre la mort de l'os Cachou

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha enviat una carta a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, per expressar-li el malestar del govern d'Aran i de "bona part de la ciutadania aranesa", pel reportatge emès en el programa 'Sense Ficció' de TV3 sobre la mort de l'os Cachou. En la missiva, es denuncia un "tracte tendenciós" del cas així com també "manca de rigor i realisme" sobre la Val d'Aran i els seus veïns. Per això, Vergés reclama que es prenguin les accions oportunes per reparar el "dany reputacional" provocat. Segons la síndica, el documental retrata l'Aran i els aranesos d'una forma "esbiaixada".

Vergés també lamenta que al programa no es parla de les "nombroses" accions de suport a la ramaderia i convivència amb grans carnívors, així com que tampoc s'aborda que la població d'ossos al Pirineu ha augmentat fins als 83 exemplars al 2023.

La síndica d'Aran ha destacat que el procés judicial d'aquest cas encara no ha finalitzat i, per tant, no hi ha sentència que ratifiqui l'autoria dels fets. Segons Vergés, al documental es passa per alt aquest fet i considera que hi ha intencionalitat al respecte. Així mateix, també lamenta que no s'ha tingut en compte l'impacte social i personal que pot comportar aquesta qüestió. En aquest sentit, remarca que el Conselh Generau d'Aran ha mostrat sempre el més escrupolós respecte als procediments judicials i, també la presumpció d'innocència, insistint que, si així ho demostren les proves, s'ha d'aplicar "tot el pes de la llei".

En aquesta missiva, Vergés manifesta que diversos testimonis apareguts "fan evident" que el cas, que lamenta i condemna, ha estat utilitzat com a "forma d'escarni", amb un "notable contingut ideològic" que alimenta la idea d'una Val d'Aran que "res té a veure amb la realitat. Segons Vergés, els veïns de la Val i el seu govern han treballat "sempre, ara i abans per mantenir un territori viu" amb "oportunitats per desenvolupar el seu projecte de vida" al mateix temps que es cuida de l'entorn per poder-lo transmetre a "noves generacions".