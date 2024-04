Cent dies sense el radar de tram de l’A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El doble radar de tram de l’A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa no funciona des del 7 de gener passat després que un camió xoqués contra una de les estructures metàl· liques on hi havia les càmeres. Fins que no estigui reparat, es faran controls de velocitat amb armaris de radars en línia o amb un helicòpter equipat amb cinemòmetre, segons va informar Trànsit a 324.cat i va confirmar aquest diari. S’està estudiant si es col·loca un nou pòrtic metàl·lic o s’opta per altres mesures.