Vuit detinguts per tràfic de marihuana i cocaïna a Almacelles

La Guàrdia Civil de Lleida va detenir ahir vuit persones en un operatiu policial, denominat Masayah, per desarticular un grup dedicat al tràfic de cocaïna i marihuana a Almacelles. El desplegament dels efectius va començar a primera hora del matí i es va saldar amb prop d’una desena d’escorcolls en diversos punts del municipi, com pisos dels carrers Sant Jaume i Bertomeu Blanch. En l’operatiu, portat a terme per la Unitat Orgànica de la Policia Judicial, van participar prop de 90 agents de la Guàrdia Civil, dividits entre diverses especialitats del cos, com la unitat d’elit del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la de Seguretat Ciutadana (Usecic) i el Grup Cinològic (la unitat canina), a més de comptar amb la col·laboració d’agents de la Policia Local d’Almacelles.

Aquesta operació policial, que va causar expectació entre els veïns, té com a objectiu la desarticulació d’una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, concretament de marihuana i cocaïna, i els agents, en els diferents escorcolls duts a terme ahir, es van apoderar d’alguns mitjans i útils utilitzats per la xarxa criminal. La investigació continua oberta pels delictes contra la salut pública i organització criminal.Val a recordar que la setmana passada els Mossos d’Esquadra van detenir dos homes, que van ingressar a presó provisional, al desmantellar una plantació de marihuana a Torrebesses en la qual havien punxat la llum d’una torre de mitjana tensió. El cultiu estava amagat en una granja en desús en la qual hi havia un total de 420 plantes de marihuana. Els agents també van arrestar a Tarragona dos suposats electricistes que van manipular la connexió. Dos dies abans, la Policia Nacional havia desmantellat una altra plantació indoor de marihuana a la localitat d’Artesa de Lleida. Els investigadors es van apoderar de 699 plantes, una escopeta i 38 cartutxos. Així mateix, van arrestar dos homes, que van quedar en llibertat amb càrrecs. Segons el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, l’any passat es van registrar 135 delictes per tràfic de drogues a les comarques lleidatanes, un 12,3 per cent menys que un any abans.