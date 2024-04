Ferits un motorista a Oliana i un conductor a Vila-sana

Un motorista i el conductor d’una furgoneta van resultar ferits ahir al migdia en sengles col·lisions que hi va haver a Oliana i Vila-sana, respectivament. A la localitat de l’Alt Urgell, a les 12.24 hores, un cotxe i una moto van xocar a l’avinguda del Solsonès. El motorista va ser evacuat a l’hospital de la Seu. Poc després, a les 12.42 hores, hi va haver una col·lisió per encalç entre un tractor i una furgoneta. El conductor d’aquest últim vehicle va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova.