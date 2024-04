Junts i ERC defensen que estan del costat del territori i critiquen el PSC

Junts i ERC van fer ahir públics els seus cartells de campanya de cara a les eleccions del 12M. Junts els va presentar al Baluart de la Reina de la Seu Vella i la cap de llista per Lleida, Jeannine Abella, va dir que durant la campanya recorreran la demarcació “de cap a cap” i va incidir que “mai hem deixat d’escoltar el territori per defensar els seus interessos”. Va destacar que els seus lemes electorals aposten per una Catalunya que “necessita lideratge, bon govern, fer-se respectar, remuntar el català i la independència”. Va subratllar que el 12M “va d’escollir entre Illa o Puigdemont, entre un govern que físicament estarà aquí però obeirà el centralisme de Madrid, o un govern amb lideratge i ambició liderat des de Catalunya”. En qualsevol cas, va prioritzar que treballaran primer per “aixecar el país” i després per “acabar el que vam començar l’1-O”.

Per la seua part, ERC va presentar el lema de campanya, Al costat de la gent. Al costat de Catalunya, i la candidata per Lleida, Marta Vilalta, va avançar que serà una campanya de proximitat amb més de 200 actes pel territori. “El nostre és un projecte per a tothom”, va dir Vilalta, i el va contraposar als “supeditats a Madrid o a la Moncloa, com el del PSC, o el que pretenen la restitució d’una sola persona”, com el de Junts de Carles Puigdemont. Es va referir als resultats de les eleccions basques i va dir que confia que a Catalunya es repeteixi una majoria independentista, “on s’aconsegueixi més fortalesa, no només d’ERC, sinó també d’altres formacions amb què compartim projecte i amb les quals segur que ens haurem d’entendre”. D’altra banda, el candidat de la CUP, Bernat Lavaquiol, va proposar com a mesures per poder garantir l’accés a l’habitatge l’expropiació de pisos buits de bancs i grans tenidors, una regulació efectiva del preu del lloguer i paralitzar els desnonaments.