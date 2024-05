Mor David Donet, el pederasta de Castelldans

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

David Donet, l'anomenat pederasta de Castelldans (Garrigues), ha mort, segons ha avançat el periodista Carles Porta i han confirmat a l'ACN fonts penitenciàries. Donet, condemnat a 51 anys de presó el 2015 per abusar de forma continuada de menors que acollia a casa seva, va morir el 20 d'abril a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. El 2015 l'Audiència de Lleida condemnava Donet a mig segle de presó, mateixa pena proposada per la Fiscalia i per l'acusació particular i acceptada per la defensa. El cas es va destapar el juliol del 2013. Al judici, Donet va reconèixer els abusos a vuit menors. Els Mossos van trobar a casa seva 13.620 fotografies i 306 vídeos de contingut pedòfil gravats entre el 1998 i el 2008.

La sentència considerava, com va reconèixer l’acusat al judici, que Donet va abusar d’un menor el 1998 quan treballava en un centre d’acollida de menors de Lleida. I després va acollir un altre menor quan tenia deu anys del que va abusar durant vuit anys ja a casa seva a Castelldans. El tribunal va considerar que el gravava quan es dutxava i mostrava pel•lícules pornogràfiques. Les agressions sexuals van tenir lloc en una habitació de la casa on només tenia clau l'acusat i on gravava aquestes relacions sexuals. La sentència va destacar que Donet va pagar diners a un altre menor (que no tenia acollit) per fer-li fotos nu i mantenir relacions sexuals. Tres menors més que l'acusat va tenir acollits, sempre segons la sentència, van patir abusos entre els 11 i els 18 anys. Totes aquestes agressions sexuals les gravava i els Mossos d’Esquadra van trobar 13.620 imatges i 300 vídeos pedòfils a casa seva. El tribunal va indicar que les víctimes “anomenaven” pare a l'acusat que els obligava a mantenir sexe en grup. A més, “instruïa” els menors ensenyant-los pel•lícules pornogràfiques.