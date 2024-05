Magda Ballester, tanca la llista de la CUP a Lleida: «En qüestions de Memòria això és el dia de la marmota»

detail.info.publicated PER E. BAYONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vostè està implicada en temes de memòria històrica. Com està aquesta àrea?

Soc membre de la plataforma Lleida 1936, en la qual reclamem la creació d’un centre d’interpretació de la Guerra Civil i la postguerra. Lleida va ser front de lluita durant nou mesos en què tot va canviar i es va perdre la meitat de la població.

El país té un problema de memòria o es tracta de resistència a assumir uns fets?

Les noves generacions desconeixen què va passar, perquè no ho van viure, i els que ho vam viure o hem escoltat el relat dels nostres pares ens anem morint i no quedaran testimonis. Tots els candidats a l’alcaldia veuen amb bons ulls el projecte però no s’executa. Estem en el dia de la marmota. A algunes forces polítiques els interessa una memòria democràtica fràgil.

Vostè té una trajectòria molt àmplia en política. Entra a la Paeria com a regidora del PSUC el 1979 i ara, com a independent, va en una llista de la CUP Què té la CUP per atreure algú amb el seu perfil?

És l’únic partit d’esquerres que és independentista i que vol el progrés econòmic i social per a Catalunya. I està format per gent jove que no té els costums o les formes dels partits de sempre, cas de les portes giratòries.

No ho posen una mica complicat al votant d’esquerres amb tanta oferta?

Depèn del que entenguem per esquerra.

Comparteix militància amb el seu fill, Pau Juvillà. Tenen debat polític quan són a casa o el deixen per a les reunions de partit?

Parlem bastant de política a casa, i no sempre coincidim. Som de generacions diferents.

Es nota gaire la diferència generacional en el debat polític?

Hi ha diferències, però no són dos mons. Hi ha un diàleg que és important mantenir i estendre.