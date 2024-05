Acaben les obres del nou pàrquing del CAP, amb 113 places

Les obres d’adequació del nou pàrquing públic del Centre d’Atenció Primària de Tàrrega ja han acabat i està previst que reobri avui dilluns. En una superfície de 4.554,4 metres quadrats s’han habilitat un total de 113 places, de les quals sis estan adaptades i reservades per a persones amb mobilitat reduïda. A més de pavimentar la zona, s’han delimitat les places i s’han plantat arbres per oferir ombra als vehicles.

La millora del pàrquing s’emmarca en les obres de remodelació i ampliació del CAP, que van començar el mes d’octubre de l’any passat. El projecte contempla la reforma de 650 metres quadrats de l’edificació existent i l’ampliació en 1.100 metres quadrats més, de manera que el centre sanitari passarà dels 2.600 metres quadrats actuals als 3.700. L’objectiu d’aquesta ampliació és incrementar el nombre de consultes per a l’atenció primària, pediàtrica i les especialitats, així com redefinir i ampliar l’àrea d’urgències, que passarà de tres a cinc consultes, més una sala d’observació. D’aquesta forma, el CAP passarà de tenir 40 a 48 consultes en total. L’actuació també permetrà millorar l’espai destinat a la salut mental, amb circuits diferenciats per a l’atenció infantojuvenil i la d’adults.El projecte compta amb un pressupost de 4,23 milions d’euros, finançats per la diputació de Lleida, mentre que el Servei Català de la Salut aportarà l’equipament per valor de 220.000 euros i l’ajuntament ha cedit els terrenys per a l’ampliació.

Val a recordar que l’actual CAP de Tàrrega va ser construït l’any 1992. Amb el creixement de la ciutat i l’increment dels serveis que presta així com dels professionals que treballen a l’equipament (uns 110), ja fa anys que s’ha quedat petit i poc funcional. De fet, l’ampliació és fruit d’una llarga reivindicació. La població que es beneficiarà d’aquesta actuació de millora arriba a les 40.000 persones.