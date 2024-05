Un fanal va caure ahir a la matinada a l’avinguda de la Generalitat de Tàrrega sense causar danys. Per causes que es desconeixen, el fanal va caure i va quedar subjectat a un arbre, fet que va impedir que afectés els vehicles que hi havia estacionats. La Policia Local va rebre l’avís, tot i que no tenia constància de cap accident ni cop que hagués causat la caiguda. Els agents van alertar la brigada, informa Laia Pedrós.