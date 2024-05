Completada la ruta cicloturística dels Llacs, amb més de 100 quilòmetres entre Lleida i la Pobla

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Territori de la Generalitat ha completat la ruta cicloturística dels Llacs, itinerari entre Lleida i la Pobla de Segur que es combina amb la línia d’FGC entre aquestes poblacions. Les obres de construcció de diverses estructures en el tram Cellers - Salàs de Pallars han finalitzat aquest dijous, segons ha anunciat Territori, mentre el tram Balaguer-Sant Llorenç de Montgai va entrar en funcionament el març passat. Aquestes eren les dos últimes actuacions per a culminar la ruta, que sumen una inversió de 2,6 milions d'euros i compten amb cofinançament del Programa Operatiu del FEDER 2014-2020 a Catalunya.

El traçat de la Ruta cicloturística dels Llacs té 107 quilòmetres de longitud. Transcorre per les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà, paral·lelament i complementària a la línia d’FGC Lleida - la Pobla de Segur, en un entorn d’alt valor paisatgístic.

La Ruta dels Llacs s’estructura en tres trams. El primer, de 46,5 km, transcorre entre Lleida, Balaguer i Sant Llorenç de Montgai per camins naturals i vials que ressegueixen el curs del riu Segre. La part entre Lleida i Balaguer ja està en servei des de 2019 i el març es va completar el tram restant de 12,6km fins a Sant Llorenç de Montgai.

El segon tram, de 27 km, s’efectua en combinació amb el ferrocarril entre les estacions de Sant Llorenç de Montgai i Cellers-Llimiana. D’aquest punt, neix el tercer tram fins a la Pobla de Segur, de 33,8 km. La part entre Salàs de Pallars i la Pobla de Segur ja està en funcionament des de 2019. Seguidament, el Consell Comarcal del Pallars Jussà va desenvolupar, amb la col·laboració del Departament, l’itinerari entre Cellers i Salàs de Pallars, i ara han finalitzat l’adequació i millora de les estructures de la carretera C-13.

Un dels trams de la ruta.Departament de Territori

Estructures al tram Cellers – Salàs

Territori ha finalitzat els treballs per a construir diverses estructures al tram de la ruta entre Cellers i Salàs, com a complement a les actuacions de configuració del nou itinerari pel marge dret del Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets, ja executades anteriorment pel Consell Comarcal del Pallars Jussà per valor d’1,2 milions d'euros, dels quals el Departament en va aportar 800.000.

Les actuacions executades, amb una inversió d’1,3 milions d'euros, consisteixen en l’adaptació de diverses estructures de la C-13 i en la generació de nous passos a diferent nivell que milloren la funcionalitat i seguretat de l'itinerari cicloturístic. En aquest sentit, cal remarcar un nou pas elevat sobre laC-13 a l’altura de l’estació de Cellers, l’ampliació dels viaductes del pantà de Terradets i Sant Antoni, un pas inferior a l’altura de Guardia de Noguera i l’adequació de la C-13z, antic traçat de la C-13, a les immediacions de Salàs de Pallars.

Tram Balaguer – Sant Llorenç de Montgai

Territori va posar en servei el març passat el tram Balaguer - Sant Llorenç de Montgai. Amb una longitud de 12,6 km, transcorre per camins existents entre Balaguer i les immediacions de la presa del pantà de Sant Llorenç de Montgai. L’obra va comptar amb un pressupost d’1,3 milions d'euros En aquest entorn, s'han millorat els camins existents, alguns paral·lels al canal auxiliar d'Urgell i al canal de Balaguer, per afavorir la seguretat de vianants i ciclistes. En el pas per la coronació de la presa, s'ha creat una nova estructura per a permetre el pas de bicicletes, fins ara només per a vianants. De l’altre costat del pantà, s’ha completat l’itinerari existent parcialment al costat de la carretera LV-9047 fins al nucli urbà de Sant Llorenç de Montgai, per a continuar seguidament cap a l’estació del ferrocarril, on finalitza aquest tram.