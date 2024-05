Balaguer perd 250.000 euros per restaurar el Molí de l'Esquerrà

La Paeria de Balaguer ha perdut 250.000 euros de subvenció de la Diputació per adequar la primera i la segona planta del Molí de l’Esquerrà com a alberg. Aquesta actuació havia de permetre culminar aquest projecte per dotar la localitat d’un servei necessari, el pressupost total del qual ascendia a 647.000 euros. El regidor d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar que el termini per portar a terme les obres expira al juny i el concurs per executar-les ha quedat desert. Va lamentar la pèrdua d’aquesta ajuda encara que ho va atribuir a una mala gestió de l’anterior equip de govern, d’ERC, amb Jordi Ignasi Vidal com a alcalde. “Des que el 2019 es va atorgar l’ajuda no es va fer el que s’havia de fer, perquè el 2023 no s’havia redactat ni el projecte executiu ni de bon tros la licitació, per la qual cosa vam haver de treballar a contrarellotge per intentar salvar la subvenció”, va dir. Respecte al fet que el concurs quedés desert, va assenyalar que a les dos empreses que s’havien interessat no “els ha encaixat per costos i terminis”. L’alcaldessa, Lorena González, va avançar que la Paeria estudiarà alternatives perquè l’alberg sigui una realitat.

Per la seua part, Ricart va afegir que en les properes setmanes es revisarà el projecte per “analitzar com es pot ajustar o fins i tot executar la rehabilitació en diferents fases”; va dir. Va afegir que qualsevol actuació no ha d’afectar el pressupost municipal ja que s’havien sol·licitat 650.000 euros de crèdit per executar les obres comptant amb els 250.000 de la subvenció. El projecte d’adequació contempla habilitar un total de 80 llits distribuïts en dos plantes. Segons Ricart, una de les possibilitats és executar ara una de les dos plantes i deixar per més endavant la segona. També estudia treure a concurs la gestió de l’equipament juntament amb el bar restaurant.

Les obres van ser paralitzades per la CHE al ser en zona inundable

La Paeria de Balaguer va reprendre a començaments del 2023, amb el govern d’ERC, el projecte de l’alberg després de constatar que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ja no considerava inundable la primera planta, on s’habilitaran les habitacions. L’organisme estatal va revisar les zones de risc davant de riuades de la capital de la Noguera i va excloure tant el Molí de l’Esquerrà com altres zones de creixement urbà. Aquesta revisió va desbloquejar les obres d’aquest equipament que va quedar paralitzat al ser en zona inundable. Els primers treballs es van iniciar a l’estructura de l’edifici, el soterrani i planta baixa on s’han habilitat les àrees comunes, com la recepció, la sala d’activitats, un office on escalfar menjar, una bugaderia i el bloc de serveis.