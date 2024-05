Cervera, capital del pa per a tothom

Cervera celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Pa i del Cereal, en el marc de la 78 edició de la tradicional Fira de Sant Isidre. La principal novetat és la incorporació de productes sense gluten, aptes per a les persones celíaques. En aquest sentit, el certamen dedica un estand a l’Associació Celíacs de Catalunya i organitza una degustació de productes sense gluten amb Davantal Net de Gluten i un showcooking amb Mateo Sierra, semifinalista de MasterChef, sobre cuina vegetariana i sense gluten. En la inauguració, Manel Llaràs, del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, va reivindicar Cervera com a “capital mundial del pa”, alhora que va demanar “ajuda als consumidors per evitar que més forns artesans es vegin obligats a tancar”. Llaràs va assegurar que “sempre lluitem per oferir un producte equilibrat i més digestiu” i va afirmar que, si desapareguessin tots els forns artesans, “perdrem la nostra essència, el nostre pa”. L’alcalde, Jan Pomés, va destacar que en aquesta edició el certamen és “molt més transversal, ja que s’ha obert al nostre col·lectius com els celíacs” i va assegurar que continuaran treballant per arribar al 80 aniversari de la Fira de Sant Isidre “molt més forts”. Pomés va reivindicar que “la Segarra porta l’ADN del cereal i la pagesia”.

La Fira del Pa i del Cereal compta amb 36 expositors, una desena dels quals són forns que elaboren i venen pa juntament amb altres productes relacionats. El certamen es prolongarà fins avui i ofereix diferents activitats paral·leles.