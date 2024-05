Balanç positiu de vendes i visitants a la Fira del Pa i el Cereal de Cervera

La Fira del Pa i el Cereal de Cervera, emmarcada en la 78a edició de la Fira de Sant Isidre, va tancar ahir amb un balanç positiu, tant de vendes com de visitants. Els expositors de pa consultats per SEGRE van coincidir en el fet que no es tracta d’un certamen multitudinari, tot i que es van mostrar contents amb les vendes realitzades. En aquest sentit, van destacar que cada vegada hi ha més visitants especialitzats a la recerca de pans i coques d’algun tipus concret. Per la seua part, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, es va comprometre a treballar per reimpulsar el certamen amb l’objectiu d’arribar al 80è aniversari amb força i potència.

Entre les novetats d’aquesta edició, el certamen va incorporar per primera vegada productes aptes per a persones celíaques i va oferir-ne una degustació i un showcooking amb Mateo Sierra, semifinalista de MasterChef. També van tenir bona acollida els tallers infantils de creació de receptes que van anar a càrrec de Petit Xef. La part expositiva, amb 36 estands dels quals una desena eren forns que elaboren i venen productes, es va completar amb un ampli programa d’activitats que van fomentar l’assistència de públic. Entre les propostes d’ahir va destacar un vermut swing amb el grup Sing Swing Company, música d’acordions amb Els Assossegats i havaneres amb Veus de Sió. Durant la jornada de dissabte es van dur a terme un taller i exhibició de country amb el grup Country Segarra, un altre de castells amb els Margeners de Guissona, a més de sardanes amb la Cobla Tàrrega. En la inauguració, Manel Llaràs, del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, va demanar ajuda a la ciutadania per evitar que forns artesanals es vegin obligats a tancar.