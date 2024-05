Dos guàrdies urbans salven la vida a una nena de set mesos que s'ofegava a Tàrrega

Francesc Jové i Xavi Campistó s’han convertit en dos herois sense capa a Tàrrega. Expliquen que tan sols van complir la seua obligació, però la ràpida actuació va permetre salvar la vida a una nena de set mesos, Samantha, que s’estava ofegant dilluns a la nit. Els fets van tenir lloc al carrer Josep Maria Folch i Torres cap a les 23.45 hores. Els agents realitzaven un servei ordinari i es van trobar al carrer amb un grup de persones amb una nena de tan sols uns mesos en braços disposats a portar-la amb cotxe al CAP. Veient que la nena s’havia ennuegat sense poder respirar i que podia morir durant el trasllat, un dels agents va optar per practicar-li de seguida la maniobra de Heimlich fins que, al cap d’algunes compressions abdominals, la nena va expulsar un tros de patata que li tapava el coll i va tornar a respirar. Quan va arribar l’ambulància, al cap d’uns 10 minuts, la nena ja estava estable i respirava amb normalitat. Tanmateix, va ser traslladada a l’hospital Arnau per fer-li una exploració i comprovar que no tenia més restes de menjar al coll. Al cap de poques hores es trobava completament recuperada i a la matinada ja va rebre l’alta.

Sergio Felipe, pare de la Samantha, es va mostrar “molt agraït” amb l’actuació policial, ja que “els agents ens van ajudar de seguida”. Felipe va explicar que “vaig veure la nena morada, li vaig posar el dit petit de la mà a la boca però no vaig aconseguir treure res, no sabia què fer, em vaig bloquejar, i això que tinc estudis de medicina”. “Quan ja estàvem al cotxe per anar al CAP, vam veure una patrulla de la Policia Local, els vam parar i els vam demanar si us plau que ens ajudessin”, va apuntar. Felipe va afegir que “vaig entregar la nena a un agent que li va practicar la maniobra de Heimlich i de seguida va començar a plorar de nou, tenia una patata embussada al coll que li impedia respirar”.

“Ajudar la gent és el que ens agrada més de la nostra feina”

Jové i Campistó es van mostrar “molt satisfets” perquè “tot ha sortit bé”. Van assegurar que “ajudar la gent és precisament el que ens agrada més de la nostra feina”. Jové, que va ser el que va fer la maniobra de Heimlich a la nena, va explicar que “el pare me la va entregar i al mig del carrer vaig començar les compressions, primer amb els dits però després amb la mà vigilant de no fer-li mal, la nena estava com inconscient i va començar a treure saliva i al cap de poca estona a plorar, era un plor intermitent, per la qual cosa vaig continuar fins que va ser seguit”. Jové va reconèixer que “quan vaig veure la nena a l’ambulància, a l’avi se li van escapar unes llàgrimes i em vaig emocionar pensant en els meus fills, fins llavors havia actuat amb el cap fred, mai havia viscut una situació així”.