Qüestió de confiança a Puigverd de Lleida

L’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, se sotmetrà demà a una qüestió de confiança per provar de desbloquejar el pressupost municipal per al 2024, després de sis intents fallits d’aprovar-lo. Si tornés a ser rebutjat en el ple, s’obriria un termini d’un mes per presentar una moció de censura contra el primer edil. Si no n’hi ha passat aquest temps, el pressupost quedaria aprovat de forma automàtica.

Dels sis intents d’aprovar el pressupost, quatre han fracassat per falta de quòrum per celebrar el ple, al presentar-se només Solsona i l’únic regidor de Junts que li dona suport. Els altres tres membres del grup municipal, que demanen la dimissió del primer edil, les tres d’ERC i l’únic edil del PSC no van assistir a la sessió. En els altres dos casos, el ple sí que es va celebrar però els tres juntaires, les republicanes i el socialista van votar en contra del pressupost.Encara que els tres regidors de Junts són partidaris de rellevar Solsona i les tres d’ERC s’ofereixen a donar-los suport si presenten una moció de censura, aquesta encara no s’ha formalitzat. Els juntaires consideren que es veuria obstaculitzada per la normativa estatal contra el transfuguisme, que exigeix un vot addicional per aprovar una moció de censura per cada edil que la secundi que hagi format part del govern municipal.Si els tres edils de Junts, les tres d’ERC i el socialista no es presenten al ple demà dijous, es convocarà de nou en un termini de 48 hores, tal com estableix la legislació. No està clar què succeiria amb la qüestió de confiança en cas que tampoc es presentessin aquesta segona convocatòria. Solsona va dir que s’ha vist abocat a sotmetre-s’hi per “no deixar de banda els veïns” i va defensar la seua gestió davant un rebuig que atribueix a “temes personals” després de la seua detenció.