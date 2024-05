Suplanten amb Intel·ligència Artificial el bisbe d'Urgell per invertir en petroli

El bisbat d’Urgell va denunciar ahir un vídeo que circula per les xarxes socials en el qual se suplanta amb intel·ligència artificial la identitat de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, per instar a invertir en petroli. Segons va assenyalar la institució a través d’un comunicat, els fets, dels quals van tenir coneixement ahir al matí, ja s’han posat en coneixement dels Mossos d’Esquadra, als quals van presentar una denúncia per un presumpte delicte de suplantació d’identitat.

Així mateix, el bisbat va assenyalar que es reserva “el dret d’exercir les accions legals oportunes contra els seus autors”. En el vídeo denunciat es posa en boca de Vives que tots els andorrans poden formar part d’un projecte per comerciar amb el sector del petroli gràcies a un programa especialitzat de Repsol que permet obtenir ingressos.

Per participar-hi, segons es diu a les imatges, cal aportar 250 euros i, afegeix, es reben beneficis des del primer dia. Finalment es convida a inscriure’s en el programa a través d’una pàgina web.

No és la primera vegada que es detecten vídeos fraudulents en els quals s’utilitza la imatge d’una personalitat o empreses per enganyar la ciutadania i fer que inverteixin en falsos actius.

Es tracta d’un frau cada vegada més habitual, segons alerten els Mossos, en el qual els estafadors actuen a través de les xarxes socials amb anuncis o utilitzant imatges i vídeos suplantant persones conegudes per prometre guanys invertint en borsa, criptomonedes o en petroli, com en el cas de la suplantació del bisbe Vives.

Per evitar ser víctimes d’aquestes estafes, els Mossos recomanen buscar opinions i reputació del web abans de fer inversions, a banda de desconfiar de pàgines de recent creació i revisar-les, ja que normalment contenen errors ortogràfics.

En tot moment, la policia catalana insta a presentar una denúncia. En aquest sentit, els ciberdelictes s’han disparat els últims anys. Només el primer trimestre, els cossos policials van detectar 1.231 delictes comesos a través d’internet a les comarques lleidatanes. D’aquests, el 96% eren estafes bancàries.