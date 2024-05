El Govern d'Aragó autoritza un parc solar de 84 hectàrees a Fraga

El Govern d’Aragó ha concedit a l’empresa Libienergy del Este SL l’autorització administrativa prèvia i la de construcció per a una planta fotovoltaica de 43,99 MW (megawatts) de potència que ocuparà poc més de 84 hectàrees a Fraga. El parc solar, que segons el projecte que ha tret a informació pública l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) comptarà amb un total de 84.591 plaques i respon a la denominació de CSF Libienergy Peñalba 1, ocuparà una superfície equivalent a la de la plataforma logística fragatina i serà dels més extensos d’Aragó. El projecte té la peculiaritat que aquesta potència autoritzada per la comunitat autònoma resulta superior en gairebé un 10 per cent a la de 40 MW per a la qual Redeia, l’empresa semipública que opera les xarxes de distribució d’alta tensió, va emetre els permisos.

L’executiu autonòmic ressenya que “la potència total instal·lada supera la capacitat d’accés atorgada”, encara que es cura en salut amb una exigència que deixa el compliment del límit en mans de la promotora: “Haurà de disposar d’un sistema de control (...) que impedeixi que la potència activa que pugui injectar a la xarxa superi l’esmentada capacitat d’accés.” L’empresa promotora de la planta, amb seu a Elx, forma part d’un grup que promou diversos parcs més a Saragossa, Osca i Terol i a la cúpula del qual apareixen com a socis executius vinculats a Grupo Lucas, d’arrels hortofructícoles, i a les multinacionals Solaer Renewable Energies (Israel) i General Electric (EUA). Tanmateix, el capital escripturat és de tan sols 3.000 euros.El parc fotovoltaic és un dels que dirigirà la seua producció cap a les subestacions elèctriques d’Almendrera i Promotores, que recolliran la de diversos complexos ubicats a Peñalba, Fraga, Torrent de Cinca i Mequinensa, on es troba en tràmit una línia d’alta tensió de cinc quilòmetres que forma part d’aquesta infraestructura de transport.

Una empresa amb només 3.000 euros de capital té executius vinculats a multinacionals

La construcció del parc té un pressupost de 17,48 milions d’euros. La promotora tindrà un termini de tres anys per obtenir l’autorització d’explotació de les instal·lacions, que ha de ser emesa pel Servei Provincial d’Energia d’Osca.

El projecte es va carregar la reparcel·lació de Les Puntes

El projecte del parc fotovoltaic CSF Libienergy Peñalba 1, a Fraga, s’ha carregat el projecte de concentració parcel·lària de la comunitat de regants expectants de Les Puntes, a la capital del Baix Cinca i a Torrent. Els agricultors van començar defensant “la prevalença de l’interès general del regadiu projectat davant la instal·lació fotovoltaica” i reclamant que, en tot cas, la posada en marxa “no ha d’alterar ni afectar els components i instal·lacions del sistema de reg”. La promotora va afirmar, per la seua part, que les dos activitats resulten complementàries, i va sol·licitar al Govern d’Aragó un pronunciament en aquest sentit. Uns mesos després, els regants expectants comunicaven que “s’ha acordat la dissolució” de la comunitat i demanaven “deixar sense efecte tota l’actuació en el procés de concentració parcel·lària”.