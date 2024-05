Més de 50 parades a la Fira d'Oficis i Menestrals de Rialp aquest diumenge

Més de mig centenar de parades, una xifra rècord, participaran diumenge vinent en la XIII edició de la Fira d’Oficis i Menestrals de Rialp dels quals una vintena estaran dedicades a tallers i demostracions d’oficis com bufador de vidre, ferrer, teixidor en teler, , cisteller o ceramista, entre d’altres. Cal destacar l’artista dedicat a la confecció de retaules romànics dels segles X al XII amb exposicions i demostracions tècniques. El certamen també servirà per commemorar els 80 anys de futbol a la població. Segons l’alcalde, Gerard Sabarich, “no hem d’oblidar que aquest esport és present a la població des de fa gairebé un segle i que, de fet, és l’entitat més antiga de la localitat”.

Per la seua banda, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va recordar en relació amb els vuitanta anys del Futbol Club Rialp, que Pep Guardiola cada any celebra un campus al municipi consolidant el projecte de futbol i esport a la zona, la qual cosa els dona visibilitat i promoció mundial a la localitat.Un altre dels actes previstos són les visites al Molí Fariner de Bellera que s’obre per la Fira i en ocasions puntuals. També hi haurà una mostra de peces recuperades de la indumentària típica de pastor del mestre artesà Edu Marín.