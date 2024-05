Més de 500 sentències fermes per maltractaments en un any a Lleida

Els jutjats lleidatans van dictar l’any passat un total de 560 sentències fermes per delictes de violència masclista. Això suposa un augment del 7% respecte al 2022, segons les dades publicades pel ministeri de Justícia, que fa un balanç de l’activitat judicial respecte a aquest tipus de delictes. Del total de sentències fermes, més de la meitat suposen una pena de treballs comunitaris per al condemnat. En totes es va incloure la prohibició d’acostament i comunicació respecte a la víctima i en 281 es va dictar presó (que només és efectiva en cas de superar els dos anys).

Segons les dades de Justícia, en les sentències dictades el 2023 pels jutjats lleidatans per violència masclista es van ordenar un total de 1.092 mesures cautelars, la qual cosa representa un augment del 21% respecte al 2023. Així mateix, sis de les víctimes i tres dels condemnats eren menors d’edat. En el que va del 2024, els tribunals de Lleida han dictat un total de 160 sentències fermes per delictes de violència masclista i de les víctimes, quatre eren menors. En els últims cinc anys, s’han imposat més de 2.500 sentències per aquest tipus de delictes a la província, sent el 2021 l’any amb més resolucions, amb 591.Les denúncies per violència masclista no han deixat d’augmentar any rere any. Prova d’això és que només en el primer trimestre d’aquest any els Mossos d’Esquadra han atès una trentena de dones a la setmana víctimes de maltractaments a les comarques lleidatanes. Com ja va publicar aquest diari, la policia catalana va registrar 343 denúncies per violència masclista a Ponent i el Pirineu, que suposa un augment del 22,5% respecte al mateix període de l’any passat. En el cas de la violència en l’àmbit familiar, els Mossos van arrestar en tres mesos vuit menors d’edat, quan en tot l’any passat no n’hi va haver cap. En total, hi va haver 165 arrestos per maltractaments en tres mesos. Així mateix, en el primer trimestre d’aquest any es van detectar dos nous casos de mutilació genital femenina en dos germanes, una menor d’edat, que els Mossos van poder evitar, residents a la comarca del Segrià, com va avançar SEGRE. Com és habitual en aquests casos, des d’Educació i Salut avisen de qualsevol indici sobre risc de ser víctimes d’aquesta pràctica. En aquest cas, es va alertar que les joves anaven a viatjar amb la família al seu país d’origen, a l’Àfrica subsahariana. Abans del viatge, els Mossos van parlar amb la família i els van explicar que farien un seguiment de la situació de les joves.