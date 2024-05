Oberta la reserva de places a la futura residència de Mollerussa

Les persones interessades a reservar una plaça a la futura residència Jardins Castelló de Mollerussa ja poden fer-ho. Així, s’ha habilitat un formulari digital al qual ahir es podia accedir a través d’un QR imprès al tríptic que va rebre el nombrós públic que va assistir a la presentació d’aquest nou equipament al teatre L’Amistat. Segons va explicar el gestor del projecte, David Boleda, una vintena de places (de les 144 ofertes) ja han estat adjudicades en el procés previ de selecció. Les unitats de convivència seran de 18 usuaris perquè aquests “se sentin com a casa”, segons Boleda, que va remarcar que serà una residència “diferent” amb espais amplis i lluminosos. Així mateix, va destacar que unes 150 persones de la ciutat estan actualment en altres residències al no haver-hi places a la capital del Pla.

Les persones interessades a treballar en aquest residència poden enviar les seues sol·licituds a través del mateix formulari. La selecció no s’iniciarà fins a la tardor. En aquest sentit, va recordar que han demanat a la Generalitat places concertades de la residència així com de sociosanitàries. L’acte també va comptar amb la presència de l’alcalde, Marc Solsona, que va destacar la tasca duta a terme pel grup inversor d’aquest projecte format per gent de Mollerussa i comarca que han apostat per millorar els serveis que ofereix la ciutat.