Artesa de Segre rebutja 94 hectàrees de plaques solars

L’ajuntament d’Artesa de Segre ha emès un informe desfavorable a dos parcs solars que s’han projectat al municipi al no adequar-se al POUM perquè envaeixen zones boscoses del terme. Ambdós projectes sumen 94,26 hectàrees i contemplen la instal·lació d’un total de 107.100 plaques entre els dos. Es tracta del parc solar El Castellar, de 45,5 hectàrees, en finques del poble de Montmagastre i Sant Marc de Batlliu, i el parc Gualter, de 48,76, hectàrees que afecten terrenys dels nuclis d’Anya, Sant Marc de Batlliu, la Vedrenya i Montargull. Són promoguts per Energía Inagotable d’Antlia, SL i Energía Inagotable d’Anser, SL respectivament.

L’alcalde, Francesc Puigpinós, va apuntar que “no és voluntat del consistori canviar el pla urbanístic perquè no disposem de recursos ni tècnics per fer-ho”, per la qual cosa amb l’actual POUM “aquestes instal·lacions no estan permeses”. Mentrestant, les juntes veïnals de Montmagastre i Sant Marc del Batlliu han mostrat la seua preocupació pels projectes, que asseguren que “afecten les seues finques sense que s’hagi donat el beneplàcit per a això”. Van apuntar que no existeixen garanties que aquests projectes siguin declarats d’interès públic i acabin “expropiant-nos finques pròpies sense comptar amb la nostra aprovació”. Van assegurar que la majoria d’afectats no han firmat cap tipus de contracte “ni se’ns ha comunicat res”, van dir. I van afegir que van conèixer l’abast dels projectes al veure’ls publicats al butlletí oficial de la Generalitat (DOGC). Tots dos projectes van quedar en suspens el mes de març passat després de sotmetre’s a l’aprovació de la comissió d’Urbanisme de Lleida. Les juntes veïnals han convocat avui una sessió informativa a la biblioteca d’Artesa per debatre sobre l’impacte ambiental al territori i possibles alternatives amb menys afectació als terrenys cultivables. Hi assistiran membres de Salvem lo Pallars, Territori Sostenible del Camp, de la Xarxa Catalana per una Transició Justa i Ecologistes de Catalunya.