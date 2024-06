L'alcaldessa del Pont de Suert vol que Endesa mantingui el pantà d'Escales ple per assegurar les activitats de les empreses de la zona

La meitat dels pantans de Lleida depassen el 90% de reserves encara que ahir només desembassava la presa de Sopeira, a la Ribagorçana, 12 metres cúbics per segon. Són 8 dels 14 amb afectació a Lleida. Oliana, al Segre, ja està al 90,8%, mentre que a la Pallaresa, Sant Antoni es troba al 99,6% i Terradets al 95,3%, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

Els embassaments que donen servei al Canal d’Aragó i Catalunya també estan plens: Barasona al 97,1% i Sant Salvador al 97% (a l’Éssera i el canal). A la Ribagorçana, Cavallers i Llauset superen el 92%, mentre que Escales està per sobre del 94%. Segons fonts d’Endesa, cap dels de la seua competència deixava anar aigua per comportes o sobreeixidors però tots turbinen per a l’explotació hidroelèctrica.

D’altra banda, l’embassament de Canelles, a la Ribagorçana, es troba al 30,7% de la seua capacitat i ha guanyat 12,44 hm³ en una setmana gràcies a les últimes pluges que van obligar a obrir les comportes d’Escales, a la capçalera, la setmana passada. Aquest és el pantà més gran entre Catalunya i Aragó, amb capacitat per a 680 hm³ vinculat al congost de Mont-rebei, aigües amunt, que també va guanyant cabal.

El Pont de Suert insta a mantenir el nivell d’Escales

Sobre el desembassament d'aigua d'Escales, a través de la presa de Pont de Muntanyana riu Ribagorçana avall, fins al pantà de Canelles, s'hi ha pronunciat l'alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Carme Ferran, que demanarà a Endesa que mantingui el pantà d'Escales en un nivell alt i estable que garanteixi tant la celebració d’un triatló al juliol com l’activitat econòmica de les empreses aquàtiques que treballen a l’entorn.

Peticions dels empresaris turístics de Canelles



Això podria afectar directament a la proposta de les empreses de navegació que operen al pantà de Canelles, que demanaven augmentar el cabal de la central de Pont de Montañana per poder realitzar activitats per la part del riu que tanscorre per Mont-rebei.

La central hidroelèctrica de Pont de Montañana té la capacitat de turbinar fins 30 m³/s, però els empresaris asseguren que amb la meitat d’aquesta capacitat i operant entre 2 i 3 hores al dia, seria suficient per permetre les activitats de rafting en Mont-rebei. Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, comenta que “les reserves d’aigua estan com estan, són cicles i cal adaptar-nos, però amb la central en marxa el riu seria navegable en un tram d’uns 12 quilòmetres entre el desaigüe de la central i fins l’antiga mina de Corçà, una vegada superat Mont-rebei”.