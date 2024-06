La meitat dels pantans de Lleida ja superen el 90% de capacitat i Canelles guanya 12 hm³ en una setmana

La meitat dels pantans de Lleida depassen el 90% de reserves encara que ahir només desembassava la presa de Sopeira, a la Ribagorçana, 12 metres cúbics per segon. Són 8 dels 14 amb afectació a Lleida. Oliana, al Segre, ja està al 90,8%, mentre que a la Pallaresa, Sant Antoni es troba al 99,6% i Terradets al 95,3%, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

Els embassaments que donen servei al Canal d’Aragó i Catalunya també estan plens: Barasona al 97,1% i Sant Salvador al 97% (a l’Éssera i el canal). A la Ribagorçana, Cavallers i Llauset superen el 92%, mentre que Escales està per sobre del 94%. Segons fonts d’Endesa, cap dels de la seua competència deixava anar aigua per comportes o sobreeixidors però tots turbinen per a l’explotació hidroelèctrica.

D’altra banda, l’embassament de Canelles, a la Ribagorçana, es troba al 30,7% de la seua capacitat i ha guanyat 12,44 hm³ en una setmana gràcies a les últimes pluges que van obligar a obrir les comportes d’Escales, a la capçalera, la setmana passada. Aquest és el pantà més gran entre Catalunya i Aragó, amb capacitat per a 680 hm³ vinculat al congost de Mont-rebei, aigües amunt, que també va guanyant cabal.

Pel que respecta a Rialb, al Segre, es troba a més del 54% de la seua capacitat amb 218 hm³ als quals s’han de sumar els 76,6 d’Oliana, amb la qual cosa tots dos embassaments voregen els 295.

El pantà de Rialb té 183 hm³ més que l’any passat per aquestes mateixes dates, quan la falta d’aigua va obligar a tancar el canal d’Urgell a finals d’abril per la sequera i a donar aigua només als arbres fruiters. La situació actual és totalment diferent a la de fa un any, quan totes les comunitats de regants van haver d’adoptar mesures d’estalvi per salvar la campanya.

Alerta de la CHE per més pluges a les conques altes

La CHE va aconsellar ahir extremar la vigilància en barrancs i rius de muntanya de les comarques del Pirineu, sobretot a les conques altes del Segre i les dos Nogueres, arran de les últimes pluges i la possibilitat de més que siguin intenses i que podrien arribar als 30 l/m2 en menys d’una hora. Ahir van caure 20 litres a la Seu i 20 més a Organyà. A Guixers van ser uns 15 litres.

Insten a mantenir el nivell d’Escales per a un triatló

Endesa va començar a desembassar aigua del pantà d’Escales divendres després d’assolir aquest el màxim de la capacitat i de cara al desglaç. L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Carme Ferran, demanarà a la companyia que el mantingui en un nivell alt i estable que garanteixi tant la celebració d’un triatló al juliol com l’activitat econòmica de les empreses aquàtiques que treballen a l’entorn.