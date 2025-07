L’OCU ho confirma: aquests són els cotxes més fiables i amb menys avaries

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Una recent enquesta realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a 29.873 automobilistes de nou països europeus ha permès elaborar un detallat rànquing sobre la fiabilitat dels automòbils. Els resultats situen Lexus, Suzuki i Subaru —tres marques japoneses— a dalt de tot de la classificació, confirmant la supremacia asiàtica en matèria de durabilitat i resistència mecànica.

L’estudi ha recollit informació sobre 276 models de cotxe, analitzant no només el nombre d’avaries que han patit, sinó també la seua gravetat, l’antiguitat del vehicle i els quilòmetres recorreguts. A més, es va tenir en compte el nivell de satisfacció general dels conductors amb el seu automòbil.

Fiabilitat per bandera: els híbrids de gasolina s’imposen

Una de les dades més rellevants de l’informe és la superior fiabilitat dels cotxes híbrids de gasolina. En aquesta categoria es concentren la quantitat de models més gran amb qualificacions excel·lents: 17 d’ells superen els 95 punts sobre 100 a l’índex de fiabilitat. Entre els deu models més fiables, sis són híbrids de gasolina i dos són elèctrics cigars. El primer model dièsel no apareix fins al lloc 25.

Cupra i Smart , les úniques marques europees entre les deu més fiables

A més de les tres japoneses que lideren la classificació, només dos marques no asiàtiques -Cupra i Smart- aconsegueixen colar-se al Top 10. Tot i així, el panorama general és optimista: la majoria de fabricants obté una puntuació alta en fiabilitat, amb diferències relativament petites entre marques.

En l’extrem oposat, Land Rover ocupa l’última posició, encara que amb una nota que continua sent bona. El segueixen altres marques populars com Opel, Peugeot, Citroën i Volkswagen. Per la seua part, Tesla, que a l’anterior enquesta (2022) apareixia com la marca menys fiable, millora notablement la seua posició gràcies al bon rendiment del seu Model Y.

Models nous que destaquen per la seua resistència

Entre els cotxes actualment a la venda, aquests són els models més fiables per tipus de motor:

Híbrids de gasolina: Fiat Panda 1000 (des de 2012) i Suzuki Ignis (des de 2017)

Elèctric 100%: Tesla Model Y (des de 2021)

Híbrid endollable: Ford Kuga PHEV 2.5 (des de 2019)

Gasolina: Audi A1, Volkswagen T -Cros i Mazda CX -5

Dièsel: Audi Q5

Entre els vehicles que ja no estan disponibles nous, però sí al mercat de segona mà, destaquen:

Híbrid de gasolina: Lexus NX (2014-2021)

Elèctric 100%: BMW i3 (2014-2023)

Híbrid endollable: Mitsubishi Outlander (2013-2022)

Gasolina: Suzuki S -Cros / SX4

Dièsel: BMW Sèrie 2 (2013-2021)

Avaries més freqüents: els elèctrics surten ben parats

Segons les dades recopilades, les avaries més comunes als vehicles estan relacionades amb el sistema elèctric (13%), els frens (9%), el motor (9%) i l’electrònica d’encesa (8%). Marques com a Alfa Romeu, Fiat, Opel i Citroën concentren la majoria dels fallos en aquestes àrees.

En canvi, els vehicles elèctrics i híbrids presenten menys problemes al motor de tracció elèctrica (3%) i a les bateries (5%). Tot i així, marques com Peugeot, Volkswagen i Audi mostren més incidències que la mitjana en aquest apartat.

El taller oficial continua sent l’opció preferida

El 74% dels enquestats afirma acudir al taller oficial de la marca per a les seues revisions de manteniment. Encara que els tallers multimarca ofereixen un nivell de satisfacció similar, marques com Lexus i Volvo destaquen en atenció i servei.

Quant a costos, la mitjana per una revisió rutinària se situa entre 200 i 400 euros, sent Hyundai un de les més econòmiques i Audi i Mercedes, les més costoses.

Tesla lidera en satisfacció; la fiabilitat, el criteri de compra més important

Encara que Lexus domina en fiabilitat, Tesla assoleix la puntuació més alta en satisfacció de l’usuari (93/100). El segueixen altres marques entre els 77 i 89 punts. Solo Land Rover queda per sota d’aquest llindar.

Preguntats pels criteris que més influeixen en comprar un cotxe, el 39% dels conductors assenyala la fiabilitat com el factor més determinant, per sobre del preu (9%), el consum (9%) o el tipus de combustible (6%).